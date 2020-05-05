Собчак предупредила россиян о тяжёлом будущем после пандемии

После пандемии коронавируса нового типа и снятия режима самоизоляции людей ждёт глубочайший экономический кризис, считает телеведущая Ксения Собчак.
При этом она отметила, что впервые в мире победу одержал гуманизм, так как власти стран пожертвовали своими экономиками и ввели серьёзные карантинные меры, чтобы спасти граждан.
Также Собчак назвала конспирологические версии появления COVID-19 несостоятельными, поскольку пандемия нанесла сильнейший удар по мировой экономике, что может привести к глобальным проблемам. По её мнению, ни одно государство не пошло бы на такие меры,
Ранее NEWS.ru писал, что Ксения Собчак немало удивилась, услышав совет спикера Совфеда Валентины Матвиенко не планировать зарубежные поездки. Политик рекомендовала отказаться от путешествий на весь этот год.
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