Собчак предупредила россиян о тяжёлом будущем после пандемии

https://static.news.ru/photo/b95e6064-8ed5-11ea-97bb-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com

После пандемии коронавируса нового типа и снятия режима самоизоляции людей ждёт глубочайший экономический кризис, считает телеведущая Ксения Собчак.

При этом она отметила, что впервые в мире победу одержал гуманизм, так как власти стран пожертвовали своими экономиками и ввели серьёзные карантинные меры, чтобы спасти граждан.

Также Собчак назвала конспирологические версии появления COVID-19 несостоятельными, поскольку пандемия нанесла сильнейший удар по мировой экономике, что может привести к глобальным проблемам. По её мнению, ни одно государство не пошло бы на такие меры, передаёт YouTube-канал «Белый шум».

Ранее NEWS.ru писал, что Ксения Собчак немало удивилась, услышав совет спикера Совфеда Валентины Матвиенко не планировать зарубежные поездки. Политик рекомендовала отказаться от путешествий на весь этот год.