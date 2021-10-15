Собчак пожаловалась на слежку за ней

Телеведущая Ксения Собчак обратилась в Росгвардию по поводу слежки за ней. Она якобы ведётся неизвестными лицами на машине. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина. Ранее стало известно, что следственные действия с телеведущей по смертельному ДТП были перенесены из-за её плохого самочувствия.

Да, действительно, Ксения Анатольевна была сегодня в одном из зданий Росгвардии. Она, насколько мне известно, обращалась с вопросом, что за ней якобы ведётся слежка неизвестными лицами на машине. В связи с чем ей было рекомендовано действовать в соответствии с законодательством, если есть причины — написать заявление в органы внутренних дел, — приводит РЕН ТВ слова официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина.

В то же время сегодня Собчак не явилась на очную ставку в Сочи с водителем Mercedes, совершившим ДТП. Следственные действия с телеведущей перенесли на следующую неделю из-за её плохого самочувствия.

Ранее стало известно, что следствие намерено допросить всех пассажиров Mercedes. Водитель Олег Цой уже признал вину и раскаялся. Сейчас он находится под домашним арестом.

Накануне Собчак впервые после ДТП обратилась к общественности. Она выступила онлайн во время программы Андрея Малахова «Прямой эфир» на канале «Россия 1» с заявлением, что ей нечего сказать по поводу аварии кроме того, что она уже озвучила ранее, поэтому все попытки её «на чём-то подловить» бесполезны. Во время аварии, по словам телеведущей, она просто «отключилась», затем её тошнило и она потеряла счёт времени.

Напомним, трагедия произошла 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной. Mercedes, в котором в качестве пассажира находилась Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате один человек погиб, ещё двое пострадали.