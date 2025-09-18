«Снежный шар» для вашего сада: этот многолетник неприхотлив и в конце сезона радует багрянцем

«Снежный шар» для вашего сада: этот многолетник неприхотлив и в конце сезона радует багрянцем. Декоративный сорт калины обыкновенной — «бульденеж», известный также как «снежный шар», — это настоящий фаворит садоводов и дизайнеров. Свое название кустарник получил благодаря крупным шаровидным соцветиям диаметром до 20 см, которые покрывают растение в мае — июне. Цветы настолько пышные и тяжёлые, что ветви элегантно сгибаются под их весом.

Интересно, что этот сорт ещё называют калиной стерильной, ведь его соцветия не дают плодов, а сами цветы лишены аромата. Но декоративность кустарника от этого только выигрывает: летом он радует глаз своими резными зелёными листьями, а в конце сезона меняет окраску на ярко-жёлтую и багряную.

Высота взрослого куста может достигать 3,5 метра, а раскидистая крона формируется естественным образом или придаётся садоводами в виде полумесяца для ещё более эффектного цветения. Калина «бульденеж» гармонично смотрится как в одиночной посадке, так и в композициях с лиственными и хвойными породами — клёнами, липами, рябинами, берёзами и елями.

Почему выбирают калину «бульденеж»:

обильное цветение «снежными шарами»;

декоративность на протяжении всего сезона;

отлично подходит для живых изгородей и групповых посадок;

неприхотливость и устойчивость к климатическим условиям.

Неудивительно, что этот сорт стал настоящей классикой в парках, японских садах и на частных участках. Калина «бульденеж» — это растение, которое превращает каждый сад в уголок изысканной красоты.

