Обалденные мини-пиццы на завтрак или перекус! Быстрый рецепт за 15 минут!

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Готовим румяные мини-пиццы с курицей и ананасом! Эти мини-пиццы станут настоящим спасением, когда нужно быстро накормить гостей или устроить необычный ужин. Всего 15–20 минут — и перед вами ароматные кружочки с сочной курицей, сладковатыми ананасами и золотистой сырной корочкой.

Нарежьте 200 г куриного филе мелкими кубиками, быстро обжарьте с щепоткой паприки. Возьмите 4 готовые мини-основы или нарежьте лаваш кругами. Смажьте томатным соусом, выложите курицу и кусочки консервированного ананаса (100 г). Щедро посыпьте тертой моцареллой (150 г) — именно она даст тот самый эффектный «сырный шлейф».

Отправьте в разогретую до 200 °C духовку всего на 10–12 минут. Секрет идеальной мини-пиццы — не передержать, чтобы ананасы не потеряли сочность. Для пикантности можно добавить пару капель соуса табаско прямо перед подачей.

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