Смоделированная фотография Христа вызвала споры в Сети

https://static.news.ru/photo/7a09d144-ed2d-11ea-acfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Svarc, P./Arco Images GmbH/Global Look Press

Фотограф из Нидерландов Бас Утервийк опубликовал на своей странице в Twitter реалистичное изображение Иисуса Христа, воссозданное, по его словам, с использованием искусственного интеллекта.

Изображение, на котором Иисус предстаёт мужчиной с типичной ближневосточной внешностью, вызвало неоднозначную реакцию пользователей Сети.

Что я могу сказать? Он выглядит прямо как мои родственники, — отметил один из отреагировавших на публикацию.

thread:



My Jesus portrait is going pretty viral on Twitter at the moment, without me being tagged so for everyone interested here is a little info on the process of constructing it:

@OmarjSakr pic.twitter.com/olPz5PIDSV — Ganbrood (Bas Uterwijk) (@ganbrood) September 1, 2020

Часть пользователей одобрила работу нидерландского фотографа.

Я росла в католической семье и всё время видела светловолосого Иисуса с голубыми глазами. Ещё ребёнком я чувствовала, что что-то не так, но не понимала что. Так выглядит намного лучше! — пишет одна сторонница подобной интерпретации.

Другие же выступили с критикой изображения.

Очень невежественно говорить, что все люди на Ближнем Востоке выглядят одинаково. В регионе живут разные этнические группы! — пишет один из пользователей Twitter.

В то же время некоторые уверяют, что Христос был афроамериканцем.

В июне 2020 года архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби заявил, что Иисус Христос не мог быть светлокожим, каким его привыкли видеть большинство христиан по всему миру.

Иисус был с Ближнего Востока, он не был белым. Важно, чтобы мы это помнили, — заявлял тогда лидер англиканской церкви.

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