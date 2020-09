Смоделированная фотография Христа вызвала споры в Сети

Изображение, на котором Иисус предстаёт мужчиной с типичной ближневосточной внешностью, вызвало неоднозначную реакцию пользователей Сети.

thread:



My Jesus portrait is going pretty viral on Twitter at the moment, without me being tagged so for everyone interested here is a little info on the process of constructing it:

@OmarjSakr pic.twitter.com/olPz5PIDSV