СМИ: власти задумались об обнулении сроков Собянина

В Кремле задумались о варианте обнуления сроков всех региональных губернаторов, что позволит мэру Москвы Сергею Собянину снова занять этот пост. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на источники.

Кроме того, такое решение даст возможность губернатору Московской области Андрею Воробьёву ещё раз возглавить регион.

По информации издания, окончательное решение по вопросу «обнуления» региональных властей может быть принято после выборов в Государственную думу. Такие преобразования потребуют изменения федерального законодательства.

Сергей Собянин возглавил Москву в октябре 2010 года по представлению президента Дмитрия Медведева. После этого он дважды побеждал на выборах (в 2013 году с 51,37% и в 2018 году с 70,17%). Сейчас идёт его последний срок, разрешённый законом, который закончится в 2023 году.

Андрей Воробьёв стал губернатором Московской области в 2013 году. У него сейчас также идёт последний разрешённый законом срок, заканчивающийся в 2023 году.

В апреле президент Владимир Путин подписал закон, который обнуляет его предыдущие сроки на посту главы государства и позволяет ему ещё два раза занять эту должность. Кроме того, законодательные изменения позволяют экс-президенту Дмитрию Медведеву занимать должность главы государства ещё два раза.

Обнуление президентских сроков — часть поправок в Конституцию России, которые были приняты летом 2020 года. Эксперты Венецианской комиссии Совета Европы проанализировали эти изменения и пришли к выводу, что они ведут к усилению роли президента.

Путин занимает пост президента с 2000 года. Сейчас идёт его четвёртый срок, после двух первых сроков политик переходил в правительство, а должность главы государства занимал Дмитрий Медведев.