Путин подписал новый закон о президентских сроках

https://static.news.ru/photo/605a1054-9617-11eb-95f6-96000091f725_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Владимир Путин подписал закон, который «обнуляет» его предыдущие сроки на посту главы государства и позволяет ему ещё два раза занять эту должность.

Кроме того, законодательные изменения позволяют экс-президенту Дмитрию Медведеву занимать должность главы государства ещё два раза.

Положение Конституции, <...> ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента, <...> применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента <...> без учёта числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции <...> и не исключает для него возможности занимать должность президента <...> в течение сроков, допустимых указанным положением (двух сроков. — NEWS.ru), — говорится в тексте документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Это изменение — часть закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

«Обнуление» президентских сроков — часть поправок в Конституцию России, которые были приняты летом 2020 года. Эксперты Венецианской комиссии Совета Европы проанализировали эти изменения и пришли к выводу, что они ведут к усилению роли президента.

NEWS.ru писал, что указ о внесении поправок в Конституцию был подписан президентом России Владимиром Путиным 3 июля 2020 года. На следующий день они вступили в силу.