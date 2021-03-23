Совет Европы опубликовал заключение по поправкам к Конституции России

https://static.news.ru/photo/78726fe0-8bdd-11eb-bd82-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Процесс принятия поправок к Конституции России проходил без необходимых гарантий честного учёта воли россиян, а сами изменения ведут к усилению роли президента. К такому выводу пришли эксперты Венецианской комиссии Совета Европы.

Что касается порядка принятия поправок, Венецианская комиссия заключает, что скорость, с которой были подготовлены такие далеко идущие поправки, была явно не соответствующей глубине поправок, учитывая их общественное влияние. Такая скорость привела к нехватке времени на адекватный период консультации с гражданским обществом перед принятием поправок парламентом, — говорится в заключении, размещённом на сайте комиссии.

Эксперты подчеркнули, что изменения непропорционально укрепили позиции президента и устранили часть предусмотренных в Конституции сдержек и противовесов. Кроме того, появление дополнительных полномочий у парламента позволяет усомниться в независимости законодательной власти от исполнительной. Обнуление сроков Владимира Путина на президентском посту в комиссии посчитали противоречащим логике поправки, которая исключает слово «подряд» из нормы об ограничении президентских полномочий двумя сроками.

В совокупности эти изменения выходят далеко за рамки того, что уместно в соответствии с принципом разделения властей даже при президентских режимах, — подчёркивается в выводах.

Также в комиссии отметили появление новых ограничений для местного самоуправления, а также создание напряжения для многонационального народа России из-за нормы о русской нации в преамбуле.

Венецианская комиссия — консультационный орган Совета Европы, Россия является её членом.

Летом в России были приняты поправки в Конституцию страны. Одно из новых положений в Основной закон касалось так называемого обнуления, то есть отказа от учёта предыдущих президентских сроков президентов.

NEWS.ru писал, что указ о внесении поправок в Конституцию был подписан президентом России Владимиром Путиным 3 июля 2020 года. На следующий день они вступили в силу.