СМИ узнали о возможном появлении новых фигурантов «арбузного дела»

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В деле об отравлении арбузом семьи в столичном районе Люблино могут появиться новые фигуранты. Следователи опросили руководство и сотрудников компании «Областной центр дезинфекции», которая обрабатывала ядом от насекомых «Магнит», где был куплен арбуз. Кроме того, дали показания сотрудники магазина, передаёт ТАСС со ссылкой на источник.

В деле могут появиться новые фигуранты после получения результатов ряда экспертиз, — отметил собеседник.

Правоохранительные органы пока не прокомментировали эту информацию.

10 сентября стало известно, что в Москве отравилась семья из четырёх человек, съев арбуз, купленный в «Магните». В результате скончались бабушка и внучка-подросток.

15 сентября московский суд принял решение об аресте дезинсектора Антона Котова, который проходит обвиняемым по делу об отравлении. Он является сотрудником компании «Областной центр дезинфекции». По версии следствия, причиной случившегося стали нарушения правил дезинсекции.

Ранее юрист Александр Толмачёв предположил, что причиной смерти двух москвичек могло стать плохое качество воды, в которой мыли арбуз перед употреблением в пищу.

Между тем генеральный директор Областного центра дезинфекции заявил, что служба проводит все работы с соблюдением санитарных норм и дезинфектор сделал «всё правильно», действуя в строгом соответствии с инструкцией.