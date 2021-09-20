СМИ: у Кремля «возникнут вопросы» к главам регионов с низким результатом ЕР

В Кремле «возникнут большие вопросы» к губернаторам регионов, где «Единая Россия» проиграла выборы КПРФ. Речь идёт в первую очередь о главах Ненецкого автономного округа (Юрий Бездудный), Якутии (Айсен Николаев) и Марий Эл (Александр Евстифеев). Об этом пишет URA.RU со ссылкой на источник в Госдуме.

Он отметил , что ЕР также проиграла в Хабаровском крае, однако этот регион «можно вывести за скобки». Это связано с тем, что губернатор края Михаил Дегтярёв, представитель ЛДПР, столкнулся со сложными выборами из-за ареста его предшественника Сергея Фургала.

Была вероятность второго тура. Несмотря на это, Дегтярёв выиграл губернаторские выборы в первом туре, а высокого результата ЕР от него в Кремле и не требовали, — добавил собеседник журналистов.

Источник считает, что лидеров НАО, Якутии и Марий Эл может ждать досрочная отставка.

Выборы в Госдуму прошли в России с 17 по 19 сентября. После обработки 99,84% протоколов стало известно, что «Единая Россия» занимает лидирующие позиции с 49,83% голосов. КПРФ на втором месте с 18,94%, ЛДПР — на третьем с 7,52%, далее следуют СРЗП — 7,47% и «Новые люди» — 5,33%.