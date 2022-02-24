СМИ сообщают об антивоенных одиночных пикетах в городах России

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СМИ сообщают о проведении антивоенных одиночных пикетов в ряде городов России. «ОВД-Инфо» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) сообщает о задержании 49 участников в 11 городах России.

Отмечается, что задержания прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле, Екатеринбурге, Владивостоке и ряде других городов.

Ранее Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения к гражданам страны. Он призвал россиян выйти на митинги против войны.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.