СМИ: родственники Кадырова не задекларировали дорогую недвижимость в Москве

https://static.news.ru/photo/b38b1c98-6181-11eb-b159-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Интернете обсуждаются данные об элитной недвижимости в жилом комплексе на Ленинградском шоссе в Москве, которая якобы принадлежит родственникам главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Члены семьи руководителя региона и их супруги — высокопоставленные чиновники — владеют несколькими квартирами в ЖК «Соколиное гнездо», но не включили их в свои декларации о доходах и имуществе, передаёт «Ридус».

Квартиры в «Соколином гнезде» имеют старшие сестры Кадырова Зарган и Зулай, его племянники Якуб Закриев и Зарема Черхигова, а также двоюродный брат главы Чечни Турпал-Али Ибрагимов.

Зулай Кадырова является заместителем управделами главы и правительства региона, а Зарган — помощник руководителя региона по дошкольному образованию. Зятья Кадырова Рамзан Черхигов и Салман Закриев — соответственно министр транспорта и связи Чечни и первый вице-спикер регионального парламента. Якуб Закриев занимает должность вице-премьера республики и министра сельского хозяйства, а Турпал-Али Ибрагимов возглавляет Шалинский район Чечни, а также местную организацию партии «Единая Россия».

Государственные должности обязывают этих людей декларировать имеющуюся недвижимость, но они якобы не упоминают квартиры в «Соколином гнезде» в декларациях.

Так, Рамзан Черхигов с 2012 по 2019 год не декларировал жильё площадью 131,7 квадратного метра, которое принадлежит его супруге Зарган Кадыровой. Её декларации в открытом доступе найти не удалось.

Сестра Зарган — Зулай Кадырова — якобы ещё в 2005 году купила в «Соколином гнезде» пентхаус стоимостью около 60 млн рублей, однако с 2012 года его не декларировала. Её супруг Салман Закриев впервые указал пентхаус в декларации лишь в 2018 году.

Якуба Закриева и Турпал-Али Ибрагимова СМИ обвиняют в том, что они не декларировали жильё площадью 122,6 квадратного метра и 124,4 квадратного метра. В декабре 2020 года квартира Закриева перешла в собственность некоей Аминат Дуруевой.

Если сведения о незадекларированном имуществе чиновников правдивы, то они нарушили ФЗ «О противодействии коррупции» и другие нормативные акты.

Основная санкция за неуказание недвижимости в декларации — увольнение в связи с утратой доверия. После этого должностное лицо, которое таким образом было уволено, попадает в реестр уволенных в связи с утратой доверия. И его шансы на трудоустройство снижаются, — цитирует «Ридус» представителя международной организации Transparency International Андрея Жвирблиса.

Ранее стало известно, что во время оперативного совещания в областном правительстве губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что власти региона поставят вопрос о доверии (или недоверии) главе администрации курортного города Янтарного Алексею Заливатскому, который не задекларировал в 2019 году 16 млн рублей доходов от продажи недвижимости. Помимо этого, он скрыл информацию о принадлежащих ему и его жене трёх объектах недвижимости в Калининградской области и Москве.

Городской округ Янтарный находится в 50 км от Калининграда на берегу Балтийского моря. В него входит посёлок городского типа Янтарный (до 1947 года — Пальмникен), а также посёлки Синявино и Покровское. В 2019 году ему присвоили статус моногорода. Заливатский возглавляет администрацию муниципалитета с 2014 года, писал NEWS.ru.