СМИ разоблачили тайную жизнь Навального

https://static.news.ru/photo/42947248-5842-11eb-87af-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Журналисты телеканала «Царьград» провели собственное расследование, касающееся близких отношений Навального с соратницами. Они выяснили, что блогер получает от них фото интимного содержания, среди которых есть снимки лидера «Альянса врачей» Анастасии Васильевой.

Также канал обнаружил несостыковки в истории про обучение Навального в Йельском университете.

Наше расследование про Алексея Навального вскрыло очень неприятные факты о его личной жизни, в которой много дам, соратниц Навального, — говорится в сообщении «Царьграда».

Телеканал опубликовал фото девушек, присылавших в WhatsApp блогера фото своих обнажённых тел. При этом журналисты особо отметили, что жена Навального Юлия может в любой момент забрать эти фото, связавшись с представителями телеканала.

Журналисты делают оговорку, что внешне семья блогера выглядит благополучной, поэтому они не размещают все кадры одновременно. Они дают Юлии шанс изъять все фото при условии, что она пообещает не вести оппозиционную деятельность в России.

Представители телеканала сообщили, что среди этого большого количества фотографий есть снимки, сделанные самим Навальным.

Что касается Йельского университета, журналисты разоблачили блогера в том, что его учёба была платной, хотя он утверждал обратное. Найдены чеки, доказывающие, что обучение Навального было платным. Журналисты пообещали узнать, откуда у блогера такие деньги на обучение в престижном вузе.

Издание сообщает, что это только первая часть расследования о тайной жизни блогера.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу политика Алексея Навального на отказ российских правоохранительных органов от возбуждения уголовного дела по факту его отравления. ЕСПЧ коммуницировал обращение оппозиционера.