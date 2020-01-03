https://static.news.ru/photo/181a5af6-2f07-11ea-aea2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Первый канал стал лидером по количеству аудитории в новогоднюю ночь, на втором месте — телеканал «Россия 1». Об этом свидетельствуют предварительные данные исследовательской компании Mediascope. Официальные цифры будут представлены 9 января.

Как сообщает РБК, большинство жителей крупных городов провожали старый и встречали новый год под программы Первого канала, который стал лидером не только за эфирные сутки, но и в отдельно взятые часы — с 22:00 31 декабря 2019 года по 1:59 1 января 2020 года. В эти четыре часа аудитория канала превысила 6,3 млн человек старше четырёх лет, рейтинг достиг 8,99%, доля аудитории — 24,84%.

31 декабря 2018 года ВГТРК обошёл «Первый» в соотношении 6,3 млн человек против 5,8 млн.

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что снимать «голубые огоньки» на самом деле сложно и затратно. Артистам приходится сниматься на улице, в холодных павильонах, после чего они заболевают, писал NEWS.ru.

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