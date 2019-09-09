https://static.news.ru/photo/ebd2fb7a-d334-11e9-8795-fa163e074e61_660.jpg Ангелина Хачатурян Фото: Сергей Булкин/News.ru

Журналисты обнародовали информацию, которая была получена с телефона, обнаруженного на месте убийства Михаила Хачатуряна его дочерьми. Из текста сообщений следует, что мужчина неоднократно угрожал своим детям насилием, обещал выгнать их из дома и оскорблял.

Сообщения Хачатуряна наполнены нецензурной лексикой. 25 января 2018 года он писал Ангелине, что у девушек есть семь минут на то, чтобы покинуть его квартиру. При этом убитый постоянно грубил и угрожал дочери, а она, в свою очередь, отвечала ему, используя местоимение «Вы».

14 апреля 2018 года он угрожал избить и даже убить девушек за то, что у него дома был их брат Сергей с другом. При этом сёстры не знали, что родственник придёт не один. По данным « Московского комсомольца », все остальные диалоги похожи на эти два.

Ранее News.ru писал, что сёстры Хачатурян получили официальное постановление об отказе возбудить в отношении отца уголовное дело за истязание девушек и сексуальные домогательства в связи с его смертью. При этом сами факты издевательств Следственный комитет подтвердил.