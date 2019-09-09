Ангелина Хачатурян Ангелина Хачатурян Фото: Сергей Булкин/News.ru

Журналисты обнародовали информацию, которая была получена с телефона, обнаруженного на месте убийства Михаила Хачатуряна его дочерьми. Из текста сообщений следует, что мужчина неоднократно угрожал своим детям насилием, обещал выгнать их из дома и оскорблял.

Сообщения Хачатуряна наполнены нецензурной лексикой. 25 января 2018 года он писал Ангелине, что у девушек есть семь минут на то, чтобы покинуть его квартиру. При этом убитый постоянно грубил и угрожал дочери, а она, в свою очередь, отвечала ему, используя местоимение «Вы».

14 апреля 2018 года он угрожал избить и даже убить девушек за то, что у него дома был их брат Сергей с другом. При этом сёстры не знали, что родственник придёт не один. По данным «Московского комсомольца», все остальные диалоги похожи на эти два.

Ранее News.ru писал, что сёстры Хачатурян получили официальное постановление об отказе возбудить в отношении отца уголовное дело за истязание девушек и сексуальные домогательства в связи с его смертью. При этом сами факты издевательств Следственный комитет подтвердил.

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