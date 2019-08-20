https://static.news.ru/photo/f47cd076-c3a7-11e9-93d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сёстры Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца, получили официальное постановление об отказе возбудить в отношении него уголовное дело за истязание девушек и сексуальные домогательства в связи с его смертью. При этом сами факты издевательств Следственный комитет подтвердил.

По словам адвокатов обвиняемых, это обстоятельство поможет им доказать, что доведённые до отчаяния девушки действовали в пределах необходимой самообороны, пишет « Коммерсант ». Следствием установлено сразу несколько фактов домогательств со стороны Михаила Хачатуряна к своим дочерям, которые происходили ещё в 2014 году.

Как пишет издание, отказ в возбуждении дела вынесен по нереабилитирующим бизнесмена основаниям. По словам адвоката 19-летней Ангелины Хачатурян Алексея Паршина, таким образом подтверждены факты о том, что здоровье и жизнь сестёр в течение длительного времени находились под угрозой.

Ранее юрист заявил, что уголовное дело против сестёр может быть прекращено, писал News.ru.

Убийство предпринимателя было совершено 27 июля 2018 года. Как полагает следствие, Михаила Хачатуряна зарезали его собственные дочери в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве.