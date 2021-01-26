СМИ: мошенники хотят продать 500 млн номеров телефонов клиентов Facebook

https://static.news.ru/photo/c32e00dc-5fc6-11eb-aed5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестные злоумышленники создали в Telegram бота, продающего доступ к базе номеров телефонов владельцев учётных записей социальной сети Facebook. По предварительным данным, мошенники хотят предоставить информацию о 500 млн пользователей.

Кроме россиян, жертвами аферистов могут стать граждане США, Канады, Великобритании и ещё 15 государств, передаёт портал Vice. Журналистам издания удалось проверить сервис на достоверность — они смогли получить за деньги несколько реальных номеров жителей РФ.

Бот запустили примерно 12 января 2021 года, но информация, к которой он продаёт доступ, относится к 2019-му. Представители Facebook рассказали СМИ, что соцсеть устранила уязвимости, сделавшие данные общедоступными, в августе 2019 года. В компании отметили, что протестировали бота на более новых данных: он не выдал никакого результата.

Ранее пользователи из РФ и некоторых стран Европы пожаловались на перебои в работе WhatsApp, Facebook и Instagram 26 января 2021 года. Около 55% пользователей Instagram сообщают о неполадках с загрузкой ленты новостей. 27% не могут войти в приложение, 17% говорят о сбоях в работе веб-версии. Проблемы наблюдаются в России, Эстонии и Финляндии. Большая часть из жалующихся на работу WhatsApp (83%) не могут подключится к серверу. 15% отмечают некорректную работу сервиса в версии для персональных компьютеров.

4 января со сбоями работала соцсеть «ВКонтакте». Проблемы возникали у пользователей во всех российских регионах. Большинство (52%) жаловались на невозможность отправить или получить сообщения, а также на трудности с загрузкой сайта (41%), ещё 6% не могли зайти в свой аккаунт. Самые серьёзные трудности испытывали жители больших городов, писал NEWS.ru.