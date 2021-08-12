СМИ: коммунистам запретили критиковать Шойгу

Членам КПРФ в ходе избирательной кампании запретили критиковать министра обороны Сергея Шойгу, который возглавляет федеральный список их оппонентов — «Единой России». Об этом пишет URA.RU со ссылкой на источники.

По информации журналистов, запрет исходил лично от лидера партии Геннадия Зюганова и его соратников. При этом коммунистам всё ещё можно критиковать других единороссов, в том числе из федерального списка. Некоторые члены партии, такие как Валерий Рашкин, Сергей Левченко и Николай Бондаренко, остались крайне недовольны таким указанием.

При этом пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко заявил журналистам, что ругать Шойгу в партии не запрещено, но причин для этого нет.

Шойгу является одним из самых успешных министров. Он показывает определённые результаты. Мы не занимаемся огульной критикой. Критиковать же надо за что-то, а не просто так, — сказал он.

Ранее Зюганов говорил, что «Единая Россия» за последние пять лет «полностью провалилась». В качестве аргумента Зюганов привёл тот факт, что во главе федерального списка стоят два успешных министра — Шойгу и Лавров.