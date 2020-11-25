СМИ: Добровинский представит интересы Рогозина по иску к СМИ

https://static.news.ru/photo/7c4453ba-2f1f-11eb-acef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юрист Александр Добровинский, известный по скандальному делу о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, будет представлять интересны главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в рамках поданного им иска к нескольким СМИ о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Представителем Рогозина в суде будет Александр Добровинский, — сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

Официального подтверждения этой информации со стороны Рогозина или Добровинского пока нет. Суд также отказался давать комментарии. В Роскосмосе пояснили, что иск подан частным лицом, и госкорпорация не имеет к нему никакого отношения.

Слушания по иску Рогозина к трём СМИ назначены на 15 декабря. Ответчиками выступают компании «Неоход-медиа», «Премьермедиаинвест» и ИД «Аргументы недели», владеющие интернет-ресурсами Newstracker, Moscow-Post и Bel.ru. Публикации, из-за которых Рогозин предъявляет им претензии, сделаны на базе статьи в «Новых Известиях» от 1 октября 2018 года.

В своём иске глава Роскосмоса требует признать недействительными опубликованные сведения, добиться их удаления, а также рассчитывает на возмещение морального ущерба в 100 тысяч рублей с каждого из изданий.

Как сообщал NEWS.ru, в конце октября юрист Александр Добровинский, представлявший интересы пострадавшей стороны в суде по делу о пьяном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, на два года лишён статуса адвоката. Комиссия Адвокатской палаты Москвы признала, что в действиях Добровинского во время суда по делу Ефремова имело место нарушение этики.

Сам Добровинский заявлял, что лишение статуса адвоката не помешает ему работать, так как такой статус необходим для работы с уголовными делами, а его ключевой профиль — гражданские иски.