Добровинского лишили адвокатского статуса на два года

https://static.news.ru/photo/0b15ebe2-19f6-11eb-8a49-fa163e074e61_660.jpgАлександр ДобровинскийФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Юрист Александр Добровинский, представлявший интересы пострадавшей стороны в суде по делу о пьяном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, на два года лишён статуса адвоката.
Добровинский — прекращение статуса адвоката с запретом на допуск к квалификационному экзамену на два года, — сообщили ТАСС в пресс-службе Адвокатской палаты Москвы.
Ранее комиссия Адвокатской палаты Москвы признала, что в действиях Добровинского во время суда по делу Ефремова имело место нарушение этики.
Минюст инициировал проверки деятельности адвокатов обеих сторон резонансного судебного разбирательства по делу Ефремова — Александра Добровинского и Эльмана Пашаева — в сентябре.
По мнению ведомства, действия обоих юристов нарушали законы об адвокатской деятельности и нормы кодекса профессиональной этики адвокатов.
В середине сентября NEWS.ru писал, что Эльман Пашаев, представлявший интересы актёра Михаила Ефремова, лишился адвокатского статуса.
Михаил Ефремов, находясь за рулём в нетрезвом состоянии, 8 июня в центре Москвы выехал на встречную полосу и на большой скорости врезался в курьерский автомобиль. Водитель-курьер был госпитализирован с тяжёлыми травмами и вскоре скончался в больнице. По решению суда Ефремов получил 8 лет тюрьмы, но 22 октября Мосгорсуд смягчил приговор до 7,5 года колонии общего режима.