Добровинского лишили адвокатского статуса на два года

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для того чтобы показатели заболеваемости COVID-19 не ползли вверх, необходимо соблюдать меры, принятые властями.

По словам градоначальника, чудес не бывает, поэтому это единственный способ остановить рост числа заболевших. Все принятые меры были введены таким образом, чтобы «не закрывать экономику, не вводить ограничения ни в...