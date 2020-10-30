Добровинский заявил, что лишение статуса адвоката не помешает ему работать

https://static.news.ru/photo/c2c7111e-1aa3-11eb-bd48-fa163e074e61_660.jpg Александр Добровинский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юрист Александр Добровинский сообщил, что потеря статуса адвоката не помешает его дальнейшей работе.

Формальное наличие адвокатского статуса даёт возможность участвовать в уголовных делах, для ведения гражданских дел: бракоразводных процессов, споров о детях и имуществе, чести и достоинстве — для всего того, чем я успешно занимался, занимаюсь и буду заниматься, «корочка» адвоката не нужна, — приводит слова юриста «Москва 24».

Он добавил, что в его бюро «Добровинский и партнёры» никаких изменений в связи с отзывом статуса адвоката не предвидится.

К счастью, отсутствие адвокатского статуса не влияет на ум, профессионализм, харизму — всё то, что помогает в решении любых, даже очень сложных дел, — подчеркнул Добровинский.

Накануне NEWS.ru сообщал, что Добровинский, представлявший интересы пострадавшей стороны в суде по делу о пьяном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, на два года лишён статуса адвоката.

Такое решение приняла Адвокатская палата Москвы, сообщив, что он нарушил нормы кодекса профессиональной этики адвокатов.