03 февраля 2026 в 15:00

Смешиваю творог, яйцо и горсть изюма — выливаю в форму. Пирог «Бабушкина лапочка»: влажный, нежный и сочный

Фото: D-NEWS.ru
Беру пачку творога, пару яиц и горсть сладкого изюма — собираю волшебный пирог буквально за пять минут. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальный вариант для моментального десерта или сладкого перекуса, который опережает даже время разогрева духовки.

Получается обалденная вкуснятина: влажная, нежная и очень пористая творожная основа с яркими сладкими взрывами изюма, покрытая тонкой румяной корочкой.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога, 3 яйца, 5 ст. л. сахара, 5 ст. л. манной крупы или муки, 100 г изюма, 1 пакетик ванильного сахара, щепотка соли, сливочное масло для формы. Духовку разогрейте до 180°C. Творог разомните вилкой. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью до легкой пены. Добавьте творог, манку, ванильный сахар и промытый изюм. Тщательно перемешайте до однородности. Смажьте форму маслом, вылейте в нее творожную массу и разровняйте. Выпекайте 30-35 минут до золотистого цвета. Дайте пирогу немного остыть в форме.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
М. Левицкая
