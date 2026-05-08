Смешал курятину и свинину — получил самый сочный люля-кебаб в жизни: хит для фанатов мяса

Идеальный люля-кебаб — это поджаристая корочка и сочная, нежная середина. Главный секрет прост: никакого хлеба или яиц, только мясо, лук и соль. Но есть один нюанс — фарш нужно вымешивать руками не менее 10–15 минут, пока он не станет плотным и вязким, почти как тесто. Охлажденный в холодильнике, он отлично держится на шпажках и не разваливается при жарке.

Что понадобится

Свинина (шея или лопатка) — 500 г, куриное филе (бедра или грудка) — 500 г, репчатый лук — 2–3 шт. (крупные), чеснок — 3–4 зубчика, зелень (петрушка, кинза) — 1 пучок, зира (кумин) — 1 ч. л., кориандр молотый — 1 ч. л., соль — по вкусу (около 1,5 ч. л.), черный перец — 0,5 ч. л., паприка — 1 ч. л. (по желанию).

Как готовлю

Мясо и лук пропускаю через мясорубку с крупной решеткой — никакого блендера, чтобы текстура оставалась грубой, а не превращалась в паштет. В отдельной миске растираю зиру и кориандр в ступке для раскрытия аромата.

Смешиваю фарш с солью, всеми специями и мелко рубленной зеленью. Тщательно вымешиваю массу руками в течение 15 минут: фарш должен стать плотным, вязким и слегка липким. Если кажется суховатым, добавляю 1–2 ст. л. ледяной воды.

Убираю миску в холодильник минимум на час — охлажденный фарш легче лепится. Смачиваю руки холодной водой, делю фарш на 6–8 частей, формирую плотные колбаски и нанизываю их на две параллельные деревянные шпажки для надежности.

Запекаю в духовке при 220°С на решетке (с противнем внизу) около 30–35 минут или жарю на мангале на решетке-гриль 10–15 минут, периодически переворачивая. Подаю с лавашом, свежими овощами, зеленью и соусом на основе мацони с чесноком.