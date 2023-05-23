Служивший в «Азове» украинский писатель убит в зоне спецоперации «Военкоры Русской Весны»: в Херсонской области убит украинский писатель Игорь Мисяк

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские военные уничтожили в зоне СВО украинского писателя Игоря Мисяка, вступившего в отряд теробороны ВСУ. Он погиб во время недавних боевых столкновений в Херсонской области.

Мисяк был известен как победитель нескольких национальных литературных конкурсов и активный участник событий на Майдане в Киеве. Позднее он присоединился к нацбатальону «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

15 мая в районе Артемовска был ликвидирован Богдан Ходаковский. В прошлом он был легкоатлетом, специализировавался в прыжках с шестом. В последнее время Ходаковский участвовал в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины в качестве снайпера.

В Министерстве обороны РФ ранее показали кадры уничтожения украинских диверсантов, проникших на территорию Белгородской области. По словам представителя оборонного ведомства Игоря Конашенкова, было уничтожено более 70 украинских военных, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. Они были ликвидированы авиацией, артиллерией и российскими подразделениями.