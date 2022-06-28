Слуцкий ответил Зеленскому на его просьбу признать РФ спонсором терроризма Депутат Слуцкий: настоящие спонсоры терроризма — «американские хозяева Зеленского»

Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press

Леонид Слуцкий

Настоящими спонсорами терроризма являются «американские хозяева» президента Украины Владимира Зеленского, рассказал NEWS.ru глава комитета Госдумы (ГД) по международным делам Леонид Слуцкий. Парламентарий подчеркнул, что «демократия по-западному» давно не является властью народа. Таким образом депутат прокомментировал призыв Зеленского к властям США признать РФ страной — спонсором терроризма.

Настоящие спонсоры терроризма — это американские хозяева Зеленского. Демократия по-западному давно не является подлинной демократией, то есть властью народа. Эта демократия, про поддержку которой говорит Зеленский, не признаёт свободный выбор крымчан, волю жителей Донбасса, закрывает глаза на их прямой геноцид, одновременно попирает все международные нормы и правила. Поэтому инициативу президента Зеленского стоит направить прямо в противоположную сторону — на Киев и Вашингтон, — добавил Слуцкий.

Накануне Зеленский заявил, что обратился к США с призывом признать Россию страной — спонсором терроризма. По мнению лидера Украины, такое решение уже одобрено комитетом сената США, а юридически его утвердит Госдеп.

Власти США могут признать РФ страной — спонсором терроризма, если победа РФ на Украине станет очевидной и «ситуативно договориться» с Москвой у Вашингтона не получится, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Эксперт также посоветовал скептически воспринимать любые заявления лидера Украины, так как, по его мнению, Зеленский «не принимает никаких решений» и постоянно меняет позицию.

С 1979 года в список попало незначительное число стран, причём, как отмечалось в американских СМИ, речь шла о «государствах-изгоях, интересы США в отношении которых ограничены». Это Иран, КНДР, Куба и Сирия.

Ранее Зеленский выступил с предложением создать в мире глобальный механизм конфискации российских активов. Кроме того, он настаивает на том, чтобы в радикальной мере ограничить нефтяные доходы РФ.