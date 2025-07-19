Слоёный салат с куриной грудкой и шампиньонами! Вкуснятина — легко и просто! Этот сытный и ароматный салат станет украшением любого стола! Нежное куриное филе, обжаренные грибы с луком и пикантный йогуртово-сметанный соус создают идеальное сочетание вкусов и текстур.
Ингредиенты (на большую порцию)
- Куриная грудка отварная — 2 шт.
- Яйца варёные — 4 шт.
- Морковь отварная — 2 шт.
- Шампиньоны свежие — 300 г
- Лук репчатый — 1 крупная головка
- Сыр твёрдый — 100 г
- Масло оливковое — для жарки (1–2 ст. л.)
Для соуса
- Йогурт греческий густой — 150 г
- Сметана 15% — 150 г
- Горчица дижонская — ½ ч. л.
- Чеснок — по вкусу
- Соль, перец — по вкусу
Пошаговое приготовление
- Подготовка ингредиентов. Грибы и лук нарезаем тонкими ломтиками. Обжариваем на оливковом масле: сначала лук до прозрачности, затем добавляем шампиньоны. Тушим на среднем огне до испарения жидкости, охлаждаем. Яйца разделяем на белки и желтки, трём на крупной тёрке отдельно. Сыр натираем на крупной тёрке. Куриное филе нарезаем мелким кубиком или разбираем на волокна. Варёную морковь трём на крупной тёрке
- Смешиваем йогурт, сметану, горчицу, чеснок, соль и перец до однородности. Каждый слой салата промазываем соусом. Сборка салата (слои по порядку, каждый промазываем соусом): куриная грудка, яичные желтки, грибы с луком, тёртая морковь, сыр, яичные белки.
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