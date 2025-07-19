Слоёный салат с куриной грудкой и шампиньонами! Вкуснятина — легко и просто

Слоёный салат с куриной грудкой и шампиньонами! Вкуснятина — легко и просто

Слоёный салат с куриной грудкой и шампиньонами! Вкуснятина — легко и просто! Этот сытный и ароматный салат станет украшением любого стола! Нежное куриное филе, обжаренные грибы с луком и пикантный йогуртово-сметанный соус создают идеальное сочетание вкусов и текстур.

Ингредиенты (на большую порцию)

Куриная грудка отварная — 2 шт.

Яйца варёные — 4 шт.

Морковь отварная — 2 шт.

Шампиньоны свежие — 300 г

Лук репчатый — 1 крупная головка

Сыр твёрдый — 100 г

Масло оливковое — для жарки (1–2 ст. л.)

Для соуса

Йогурт греческий густой — 150 г

Сметана 15% — 150 г

Горчица дижонская — ½ ч. л.

Чеснок — по вкусу

Соль, перец — по вкусу

Пошаговое приготовление

Подготовка ингредиентов. Грибы и лук нарезаем тонкими ломтиками. Обжариваем на оливковом масле: сначала лук до прозрачности, затем добавляем шампиньоны. Тушим на среднем огне до испарения жидкости, охлаждаем. Яйца разделяем на белки и желтки, трём на крупной тёрке отдельно. Сыр натираем на крупной тёрке. Куриное филе нарезаем мелким кубиком или разбираем на волокна. Варёную морковь трём на крупной тёрке Смешиваем йогурт, сметану, горчицу, чеснок, соль и перец до однородности. Каждый слой салата промазываем соусом. Сборка салата (слои по порядку, каждый промазываем соусом): куриная грудка, яичные желтки, грибы с луком, тёртая морковь, сыр, яичные белки.

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