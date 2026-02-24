Слоеный пирог, который сводит с ума. Сербская гибаница с творожной и сметанной прослойкой. Готовится из готового теста — просто!

В отличие от многих сладостей, гибаница — блюдо очень сытное и самодостаточное. Ее можно подать как главный десерт на праздничный стол, и она гарантированно оставит всех гостей в полном восхищении и чувстве сытости.

Для гибаницы беру 500 граммов готового размороженного слоеного теста или тонкого теста фило. Для творожной начинки смешиваю 500 граммов сухого рассыпчатого творога, одно яйцо и 100 граммов сахара. Для сметанной начинки взбиваю 200 граммов густой сметаны или каймака с одним яйцом и 50 граммами сахара. Растапливаю 200 граммов сливочного масла. Противень смазываю частью растопленного масла. Тесто делю на 9 равных частей. Первый пласт раскатываю очень тонко (или беру лист фило) и выкладываю на противень так, чтобы края немного свисали. Щедро смазываю его растопленным маслом. Таким же образом укладываю второй и третий пласты, каждый раз промазывая маслом. Четвертый пласт смазываю творожной начинкой, равномерно распределяя ее ложкой. Пятый пласт кладу сверху и смазываю только маслом. Шестой пласт смазываю сметанной начинкой. Седьмой и восьмой пласты кладу, промазывая каждый только маслом. Девятый, последний пласт, накрываю сверху, подворачивая внутрь свисающие края всех предыдущих слоев, формируя аккуратный прямоугольник. Верхний слой смазываю взбитым яйцом для глянцевой корочки. Вилкой делаю несколько проколов по всей поверхности. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 40-45 минут, пока гибаница не станет равномерно золотисто-коричневой и хрустящей. Даю немного остыть в форме, затем нарезаю на квадраты. Подаю теплой или комнатной температуры.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.