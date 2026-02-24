Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 18:03

Слоеный пирог, который сводит с ума. Сербская гибаница с творожной и сметанной прослойкой. Готовится из готового теста — просто!

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В отличие от многих сладостей, гибаница — блюдо очень сытное и самодостаточное. Ее можно подать как главный десерт на праздничный стол, и она гарантированно оставит всех гостей в полном восхищении и чувстве сытости.

Для гибаницы беру 500 граммов готового размороженного слоеного теста или тонкого теста фило. Для творожной начинки смешиваю 500 граммов сухого рассыпчатого творога, одно яйцо и 100 граммов сахара. Для сметанной начинки взбиваю 200 граммов густой сметаны или каймака с одним яйцом и 50 граммами сахара. Растапливаю 200 граммов сливочного масла. Противень смазываю частью растопленного масла. Тесто делю на 9 равных частей. Первый пласт раскатываю очень тонко (или беру лист фило) и выкладываю на противень так, чтобы края немного свисали. Щедро смазываю его растопленным маслом. Таким же образом укладываю второй и третий пласты, каждый раз промазывая маслом. Четвертый пласт смазываю творожной начинкой, равномерно распределяя ее ложкой. Пятый пласт кладу сверху и смазываю только маслом. Шестой пласт смазываю сметанной начинкой. Седьмой и восьмой пласты кладу, промазывая каждый только маслом. Девятый, последний пласт, накрываю сверху, подворачивая внутрь свисающие края всех предыдущих слоев, формируя аккуратный прямоугольник. Верхний слой смазываю взбитым яйцом для глянцевой корочки. Вилкой делаю несколько проколов по всей поверхности. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 40-45 минут, пока гибаница не станет равномерно золотисто-коричневой и хрустящей. Даю немного остыть в форме, затем нарезаю на квадраты. Подаю теплой или комнатной температуры.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

Проверено редакцией
Читайте также
Как сделать, чтобы пост был на пользу: важные правила, чтобы не навредить себе
Общество
Как сделать, чтобы пост был на пользу: важные правила, чтобы не навредить себе
Полиция Сербии задержала подозреваемых в подготовке покушения на Вучича
Европа
Полиция Сербии задержала подозреваемых в подготовке покушения на Вучича
Оджахури за 40 минут: свинина с картошкой и специями на одном противне — сытно, ароматно, по-грузински
Общество
Оджахури за 40 минут: свинина с картошкой и специями на одном противне — сытно, ароматно, по-грузински
Забудьте про долгую выпечку! Немецкие конвертики с яблоками и корицей. Готовлю из покупного теста — просто, эффектно, очень вкусно
Общество
Забудьте про долгую выпечку! Немецкие конвертики с яблоками и корицей. Готовлю из покупного теста — просто, эффектно, очень вкусно
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Снежинки» с изюмом готовы через 20 минут — воздушные, тают во рту
Общество
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Снежинки» с изюмом готовы через 20 минут — воздушные, тают во рту
еда
Сербия
рецепты
тесто
выпечка
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Итальянка порезала мужа из-за отмененного пенальти «Наполи»
Росатом и Белоруссия готовят ядерную «революцию»
Дуров ответил на «свое» уголовное дело
МИД России отменил свои рекомендации по одной латиноамериканской стране
Энергетик оценил вероятность подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков
Фон дер Ляйен поставила Киеву задачу по российской нефти
В Словакии обвинили Киев в затягивании восстановления транзита нефти
Модель и звезда мема про Bentley дебютировала на показе в Лондоне
Самолет с 179 людьми загорелся в воздухе и подпалил аэропорт
Студент поджег полицейский автомобиль по указке мошенников
Жители приграничья пострадали от удара дрона ВСУ по машине
В Госдуме захотели «скостить» срок банкротам
Ученые выяснили неочевидную причину проблем с полостью рта
На Бали похищен скамер — сын украинского авторитета: кто он — подробности
Хинштейн рассказал, как увековечат память защитников Курской области
Стало известно, чем наградили дворника за спасение ребенка
Удушающее пекло и жара до +35? Погода в Москве в начале июня: чего ждать
Адвокат раскрыл новые подробности суда над российским археологом в Польше
Полковник раскрыл, кто мечтает подорвать «Турецкий» и «Голубой» потоки
США захватили «беглый» нефтяной танкер в Индийском океане
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.