Следующее решение по ограничениям в Москве примут через полторы недели

Власти Москвы примут очередное решение по ограничительным мерам, связанным с пандемией коронавируса, через полторы недели.
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По словам московского градоначальника, в период новогодних праздников в городе отмечено заметное снижение заболеваемости COVID-19, также сократилось число госпитализаций. Собянин выразил надежду, что к концу января ситуация с коронавирусом в Москве улучшится. Также он отметил, что в столице вдвое снизилось число заражений SARS-CoV-2 среди детей.
Как писал NEWS.ru, ранее мэр сообщил, что учащиеся 1–11-х классов московских школ вернутся к очному обучению с 18 января. Собянин подчеркнул, что школы должны отнестись максимально строго к соблюдению мер эпидемиологической безопасности. При этом остальные ограничения продолжат действовать в полной мере. Собянин сослался на оценки специалистов-эпидемиологов, согласно которым ближайшие дни прояснят тенденцию распространения коронавируса.