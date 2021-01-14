Следующее решение по ограничениям в Москве примут через полторы недели

https://static.news.ru/photo/e8481ebe-567c-11eb-9a96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Москвы примут очередное решение по ограничительным мерам, связанным с пандемией коронавируса, через полторы недели.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам московского градоначальника, в период новогодних праздников в городе отмечено заметное снижение заболеваемости COVID-19, также сократилось число госпитализаций. Собянин выразил надежду, что к концу января ситуация с коронавирусом в Москве улучшится. Также он отметил, что в столице вдвое снизилось число заражений SARS-CoV-2 среди детей.

Как писал NEWS.ru, ранее мэр сообщил, что учащиеся 1–11-х классов московских школ вернутся к очному обучению с 18 января. Собянин подчеркнул, что школы должны отнестись максимально строго к соблюдению мер эпидемиологической безопасности. При этом остальные ограничения продолжат действовать в полной мере. Собянин сослался на оценки специалистов-эпидемиологов, согласно которым ближайшие дни прояснят тенденцию распространения коронавируса.