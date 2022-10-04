Следствие потребовало ужесточить меру пресечения Овсянниковой Следствие потребовало арестовать экс-редактора Первого канала Овсянникову

Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС

Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова в Басманном суде

Следственный комитет России потребовал ужесточить меру пресечения сбежавшей из-под домашнего ареста экс-редактору Первого канала Марине Овсянниковой и отправить ее под стражу, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы. В инстанции не уточнили, задержана в настоящий момент журналистка или речь идет о заочном аресте, передает ТАСС. Ранее ей предъявили обвинение по статье о распространении фейков о ВС РФ.

В суд поступило ходатайство СК об ужесточении Овсянниковой М. В. меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей, — говорится в сообщении.

Накануне кандидат юридических наук Юрий Семеновский в беседе с NEWS.ru предположил, что Овсянниковой после задержания в связи с побегом из-под домашнего ареста могут избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. По его мнению, после «выходки» журналистки суд рассмотрит ее дело «по полной программе», а прокуратура потребует наиболее суровое наказание.

В марте этого года в Останкино произошел громкий скандал. Овсянникова ворвалась в прямой эфир с антироссийским плакатом. После этого ей пришлось покинуть страну. Экс-редактор Первого канала уехала в Германию, однако она тяжело переживала разрыв с семьей и вернулась в Россию.

В середине августа Овсянникову отправили под домашний арест по делу о дискредитации армии РФ. Мера пресечения действовала до 9 октября. Отмечалось, что по этому делу ей может грозить до 10 лет тюрьмы.