https://static.news.ru/photo/4a026444-3db9-11ea-8573-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Нарьян-Маре на территории Ненецкого автономного округа завершены следственные действия по уголовному делу об убийстве мальчика в одном из городских детских садов. Об этом в четверг, 23 января, журналистам сообщили представители пресс-службы СК РФ.

Следственные действия проводились в отношении убившего ребёнка 36-летнего уроженца Нарьян-Мара. Он уличён в совершении общественно опасного деяния.

В СК подчеркнули, что преступник на момент совершения убийства ребёнка не мог осознавать характер и опасность своих действий.

По своему психическому состоянию он нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа, — приводит «Интерфакс Северо-Запад» сообщение пресс-службы ведомства.

Трагедия случилась 31 октября. Поздеев беспрепятственно прошёл на территорию детского сада «Сказка», затем зашёл в одну из групп и ударил ножом в шею шестилетнего мальчика. Ребёнок умер на месте. Сотрудники детского сада не позволили убийце скрыться и удерживали его до приезда полиции.

Охраннику детского сада предъявили обвинение в халатности. Он признал свою вину частично и пояснил, что принял Поздеева за родителя одного из детей. Сейчас он находится под арестом.

Как ранее передавал NEWS.ru, убийцу шестилетнего мальчика Дениса Поздеева признали невменяемым.