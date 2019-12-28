https://static.news.ru/photo/8e2c3556-2ada-11ea-97fc-fa163e074e61_660.jpg Азат Мифтахов Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Следственные действия в отношении аспиранта МГУ Азата Мифтахова, проходящего по делу о разбитом окне в офисе «Единой России», завершены.

МВД официально уведомило всех фигурантов уголовного дела об окончании следственных действий. В ближайшее время мы приступаем со своими подзащитными к ознакомлению с материалами, — сообщила ТАСС адвокат молодого учёного Светлана Сидоркина.

По словам Сидоркиной, уголовное дело насчитывает не более пяти томов, а его материалы могут быть направлены в суд уже в конце января 2020 года.

В конце октября силовики предъявили обвинение Азату Мифтахову по статье УК «Хулиганство по предварительному сговору». Молодого человека обвиняют в якобы нападении на офис «Единой России». Сам Мифтахов неоднократно подчёркивал, что его похитили и пытали силовики, однако СК семь раз отказывался заводить дело на тех, кто применял насилие к молодому учёному после задержания.

Во время заключения Азат Мифтахов успел написать научную статью, сообщал NEWS.ru.