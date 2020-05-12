Следствие по делу Босова проверит две версии гибели бизнесмена

https://static.news.ru/photo/de553f40-9462-11ea-9296-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Босов Фото: Alltech Group/via Globallookpress.com

Правоохранительные органы рассматривают самоубийство и неосторожное обращение с оружием в качестве двух возможных версий смерти миллиардера Дмитрия Босова.

Тело Босова был найдено в загородном доме в Московской области. Рядом с ним лежал пистолет Glock. Отмечается, что мужчина периодически нарушал правила безопасности при обращении с оружием.

При этом первоначальной версией его гибели было самоубийство. Как сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к одной из компаний Босова, миллиардер с начала 2020 года начал переводить все активы на себя, увольнять сотрудников и «был на взводе».

Отмечается, что теперь у следствия есть две версии причин смерти миллиардера Дмитрия Босова — самоубийство и неосторожное обращение с оружием. При этом его адвокат Евгений Черноусов рассказал, что у миллиардера был конфликт с «его главным компаньоном» накануне смерти, сообщает издание.

Как писал NEWS.ru, трагедия произошла в ночь на 6 мая.

Босов занимал 86-ю строчку в рейтинге богатейших бизнесменов по версии Forbes. Он владелец компаний «Сибантрацит» и «Востокуголь».