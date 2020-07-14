Следствие нашло новые факты преступной деятельности экс-министра Абызова

https://static.news.ru/photo/e74cf6ec-c5c7-11ea-a91b-fa163e074e61_660.jpg Михаил Абызов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следствие сообщило о причастности экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова и его сообщников к легализации денежных средств, полученных преступным путём, а также к коммерческому подкупу на сумму в 78 млн рублей (пп. «а,б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, ст. 204 УК РФ). Кроме того, оперативники выяснили, что новыми подозреваемыми являются бывшие топ-менеджеры «Сибирской энергетической компании» («СИБЭКО») Руслан Власов, Яна Балан и Оксана Роженкова, а также директор «Ру-Ком» Олег Серебренников.

Также их преступные действия влекли необоснованную тарифную нагрузку на потребителя электрической энергии. Похищенные средства они вывели из России и поместили в банках на территории Республики Кипр на рублёвых счетах. Затем деньги были конвертированы в доллары США для придания правомерного вида их владению, — говорится на официальном сайте СК РФ.

СК РФ ранее установил, что с 2011 по 2014 год Михаил Абызов был бенефициарным владельцем нескольких офшорных коммерческих организаций. Тогда он похитил 4 млрд рублей у «Сибирской энергетической компании» и «Региональных электрических сетей». Предприятия занимаются производством и передачей электричества на территории Новосибирской области. Деньги были выведены за границу. Абызов является создателем преступного сообщества, полагает следствие.

В настоящее время по делу экс-министра Открытого правительства арестованы восемь человек, руководитель офиса Абызова Константин Тян объявлен в международный розыск, он арестован заочно.

Фигурантам дела инкриминируется руководство и участие в преступном сообществе с использованием служебного положения, а также мошенничество в особо крупном размере. Все фигуранты дела отрицают вину. NEWS.ru писал, что Мосгорсуд продлил срок ареста экс-министра Абызова.

ФСБ задержала Абызова 26 марта 2019 года. Ему инкриминируют создание преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, экс-министр с соучастниками похитил 4 млрд рублей, после чего деньги были выведены за рубеж.

В августе и сентябре 2019-го бывшему министру предъявили новые обвинения — в незаконном предпринимательстве и легализации 30 млрд рублей. По версии следствия, Абызов, занимая пост члена правительства, в 2018 году «лично и через доверенных лиц осуществлял предпринимательскую деятельность». В частности, руководил компаниями, которые заключили сделку и продали принадлежащие им акции АО «СИБЭКО» двум другим предприятиям — «Кузбассэнерго» и ХСРК. Полученные в результате продажи деньги следствие называет незаконными и впоследствии легализованными. Таким образом, считают следователи, он нарушил запрет на занятие бизнесом, находясь на государственной службе, и «отмыл» 32 млрд рублей.