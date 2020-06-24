Мосгорсуд продлил арест экс-министра Абызова

https://static.news.ru/photo/1712189a-b64a-11ea-ba09-fa163e074e61_660.jpg Михаил Абызов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мосгорсуд решил продлить арест экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, которого обвиняют в мошенничестве и создании организованного преступного сообщества.

Абызов останется в СИЗО до 25 сентября. Такое же наказание применили к экс-гендиректору компании «Региональные электрические сети» Сергею Ильичеву, экс-гендиректору бизнес-группы «Ру-Ком» Николаю Степанову, председателю совета директоров «Первого строительного фонда» Александру Пелипасову, замгендиректору «Ру-Кома» Михаилу Русакову и директору по экономике и финансам «РЭМиС» Галине Фрайденберг. Все они проходят по делу экс-министра, сообщает «Интерфакс».

ФСБ задержала Абызова 26 марта 2019 года. Ему инкриминируют создание преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, экс-министр с соучастниками похитил 4 млрд рублей, после чего деньги были выведены за рубеж.

В августе и сентябре 2019-го бывшему министру предъявили новые обвинения — в незаконном предпринимательстве и легализации 30 млрд рублей. По версии следствия, Абызов, занимая пост члена правительства, в 2018 году «лично и через доверенных лиц осуществлял предпринимательскую деятельность». В частности, руководил компаниями, которые заключили сделку и продали принадлежащие им акции АО «СИБЭКО» двум другим предприятиям — «Кузбассэнерго» и ХСРК. Полученные в результате продажи деньги следствие называет незаконными и впоследствии легализованными. Таким образом, считают следователи, он нарушил запрет на занятие бизнесом, находясь на государственной службе, и «отмыл» 32 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что СКР ужесточил обвинение фигурантам дела Абызова. Теперь они обвиняются не в участии в преступном сообществе, а в его создании.