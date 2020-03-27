https://static.news.ru/photo/db0aa8a8-7035-11ea-806c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет РФ опроверг слухи о возможности прекращения деятельности из-за распространения коронавирусной инфекции.

Ранее в соцсетях распространились сообщения, что СК может приостановить работу. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко заявила, что эта информация не соответствует действительности, передаёт ТАСС. По её словам, сотрудники СК продолжают проводить процессуальные действия, например, допросы по делам, находящимся в производстве центрального аппарата комитета.

Как передавал NEWS.ru, с 23 марта СК РФ проводит доследственную проверку в связи с появлением недостоверных сведений, касающихся количества инфицированных коронавирусом в стране.

27 марта число выявленных случаев COVID-19 в России достигло 1036. Большинство — 703 — приходятся на Москву. Трое заболевших скончались, 45 человек вылечились.