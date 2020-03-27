Следственный комитет РФ опроверг слухи о возможности прекращения деятельности из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ранее в соцсетях распространились сообщения, что СК может приостановить работу. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко заявила, что эта информация не соответствует действительности,
Как передавал NEWS.ru, с 23 марта СК РФ проводит доследственную проверку в связи с появлением недостоверных сведений, касающихся количества инфицированных коронавирусом в стране.
27 марта число выявленных случаев COVID-19 в России достигло 1036. Большинство — 703 — приходятся на Москву. Трое заболевших скончались, 45 человек вылечились.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен