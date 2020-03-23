https://static.news.ru/photo/87c33ad6-6d13-11ea-a5bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет России начал доследственную проверку в связи с появлением недостоверных сведений, касающихся количества инфицированных в стране коронавирусом.

Проверка начата по части 1 статьи 237 УК РФ (искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей), а также части 4 статьи 128.1 УК РФ (клевета), говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Следователи считают, что фейковые сообщения относительно количества заболевших распространяются для создания панических настроений.

Ранее NEWS.ru писал, что представители Роскомнадзора обратились к двум российским СМИ с требованием удалить недостоверную информацию о коронавирусе нового типа. В сообщении ведомства говорится, что «Говорит Магадан» и «Эхо Москвы» обнародовали недостоверные общественно важные данные. Фейковая информация распространяется под видом достоверных сведений и создаёт угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности.

В Роскомнадзоре не уточнили, к каким именно материалам СМИ имеется претензия. Однако позднее главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что редакция выполнила требования и удалила эфир программы «Особое мнение» от 16 марта.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 343,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 14,7 тысячи, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай. Выздоровели 18 человек.