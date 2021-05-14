Следователи задержали члена банды Шамиля Басаева

https://static.news.ru/photo/41054fd0-b65a-11eb-8c63-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Сотрудники Следственного комитета задержали члена банды чеченского боевика Шамиля Басаева, сообщили на сайте ведомства.

Силовики рассказали , что получили от ФСБ и МВД доказательства причастности жителя Ставропольского края Багаудина Куванаева к вторжению в Дагестан в 1999 году, а также к посягательствам на жизнь военных и полицейских.

Установлено, что в середине июля 1999 года указанное лицо добровольно вступило в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и приняло активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, — говорится в сообщении.

По данным СК, в период с 7 августа 1999 года по 24 августа 1999 года он находится в составе группы боевиков, которая принимала активное участие в вооружённом мятеже для свержения власти в России. Они убили 33 человек, а также нанесли увечья 34 гражданам.

Куванаева поместили под стражу, в ближайшее время СК планирует предъявить ему обвинения.

Ранее следователи завершили расследование уголовного дела против бывшего кондитера из Махачкалы, который был членом банды террориста Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и в сентябре 1999 года напал вместе с боевиками на один из районов Дагестана. Уголовное дело направлено в суд.