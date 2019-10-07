https://static.news.ru/photo/a65920d4-e995-11e9-9833-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники Следственного комитета России начали доследственную проверку сообщений о том, что на городском кладбище в Барнауле уже несколько дней могилы стоят открытыми.

Следователям предстоит изучить факты, изложенные в сообщении средства массовой информации, а также проверить действия должностных лиц, ответственных за захоронение граждан, на предмет халатности, — цитирует представителя ведомства Life .

В могилах захоронены люди, у которых нет родственников, причём большая часть из них — маленькие дети.

Как писал News.ru ранее, глобальное потепление неожиданным образом оказало влияние на ландшафт норвежского острова Шпицберген. На архипелаге начали подниматься из земли гробы. Священник приходской церкви Ивар Смедсред рассказал, что при новом оползне гробы со старого кладбища вымоет на поверхность и они уплывут. Это уже не первый подобный случай. Власти с 2016 года хотят перенести захоронения в другое место, потому что с каждым годом ситуация на острове усугубляется.