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Глобальное потепление неожиданным образом оказало влияние на ландшафт норвежского острова Шпицбергена. На архипелаге начали подниматься из земли гробы.

Священник приходской церкви Ивар Смедсред рассказал, что при новом оползне гробы со старого кладбища вымоет на поверхность и они уплывут. Это уже не первый подобный случай. Власти с 2016 года хотят перенести захоронения в другое место, потому что с каждым годом ситуация на острове усугубляется.

За последние 40 лет воздух в этом регионе потеплел на 4 градуса. Ученые считает, что к концу XXI века температура может ещё подняться на 10 градусов, передаёт Рен ТВ .

Ранее Организация объединенных наций опубликовала доклад, который предрекает голод всему человечеству по причине изменения климата. Отправной точкой станет упадок сельского хозяйства. Ситуация с «деградацией земель и почв» из-за засухи, наводнений и природных пожаров будет усугубляться из-за глобального потепления, говорится в документе, писал News.ru.