https://static.news.ru/photo/8038fab6-be87-11e9-af74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следственный комитет начал проверку размещённого в некоторых СМИ видеоролика с информацией о том, что в Ростове-на-Дону прибывший по вызову фельдшер скорой помощи пнул пожилую женщину и уехал.

Следственным отделом по Октябрьскому району города Ростова-на-Дону организовано проведение доследственной проверки. Все обстоятельства произошедшего будут установлены. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении на сайте СК России по Ростовской области.

На ролике видно, как врач вместо того, чтобы оказать помощь, пнул пенсионерку, которой стало плохо во дворе многоэтажки.

Ранее News.ru писал, что руководство Росреестра по Пермскому краю уволило сотрудницу ведомства, которая пнула лежащего у входа в здание бездомного. Разбирательство началось после того, как в Интернете появилось видео, на котором видно, как у здания Росреестра в Перми некая женщина несколько раз пинает спящего мужчину и требует немедленно уйти. Позже выяснилось, что она сотрудница ведомства.