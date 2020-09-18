Следователи пресекли крупную сеть продажи билетов через сайты-двойники

https://static.news.ru/photo/1f20cb1c-f989-11ea-86b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sled.com

Сотрудники Следственного комитета и МВД России пресекли крупную сеть подпольной продажи билетов в ведущие театры и на футбольные матчи по завышенным ценам. Группировка действовала в нескольких российских регионах. Выйти на неё удалось при расследовании уголовного дела об онлайн-продаже билетов на спектакли Мариинского театра.

В рамках этого уголовного дела были проведены обыски в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Тамбовской, Ростовской и Астраханской областях. В противоправную деятельность оказались вовлечены более 50 человек. У них изъяли платёжные карты, компьютерную технику и денежные средства, полученные от незаконной деятельности.

С 2018-го по 2020 год участники преступной группы создали более 300 сайтов-двойников ведущих учреждений культуры РФ и спортивных организаций. В их числе: сайты Большого и Мариинского театров, МХТ им. А. П. Чехова, ФК "Спартак Москва", ОАО "Лужники" и другие, — сообщили в СК РФ.

Через свои сайты мошенники продали билетов в общей сложности на сумму более 1 млрд рублей. Среди участников преступной группы были IT-специалисты, сотрудники колл-центров, продавцы билетов, курьеры, программисты, менеджеры по рекламе и системные администраторы. Операторами доменных имён являлись иностранные компании, а общение с покупателями происходило с использованием интернет-телефонии. Колл-центры располагались в Москве и Владимире.

В настоящее время работа мошеннических сайтов заблокирована. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

Как писал NEWS.ru, мошенники стали всё чаще подделывать сайты, имитирующие официальные ресурсы крупных кредитных организаций. По сообщению кредитных организаций, преступники пытаются получить платёжные данные клиентов и пароли от их личных кабинетов. ВТБ в июне получил несколько десятков жалоб от клиентов, которые после запроса в поисковике личного кабинета банка видели в выдаче помимо официальной страницы и фейковые ресурсы. Представитель банка заявил, что ранее таких обращений со стороны клиентов не было. Альфа-Банк с апреля 2020 года фиксирует примерно двукратный рост числа сайтов-имитаций и поддельных аккаунтов в соцсетях. При этом мошенники обещают материальную помощь и выманивают платёжные данные у клиента. Сбербанк, Газпромбанк, МКБ и Росбанк не зафиксировали роста числа мошеннических сайтов-двойников, пояснили их представители.