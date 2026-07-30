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30 июля 2026 в 15:07

Сладкие профитроли ушли в тень: теперь готовлю закусочные с кабачками и грибами — гости в восторге

Фото: D-NEWS.ru
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При слове «профитроли» все сразу думают о сладком креме, но во Франции их изначально делали как закуску. Легкое, воздушное заварное тесто отлично держит любую начинку — сегодня это сочные кабачки с шампиньонами, томленые в белом вине с тимьяном и чесноком. Получается утонченная закуска, которую можно подавать и к аперитиву, и на праздничный стол.

Ингредиенты

Для теста: молоко — 250 мл, мука пшеничная — 200 г, масло сливочное — 100 г, яйцо куриное — 6 шт., соль — 1 щепотка, разрыхлитель — 1 щепотка. Для начинки: кабачок — 1 шт., шампиньоны свежие — 100 г, лук-порей — 50 г, масло оливковое — 30 мл, тимьян — 3 веточки, чеснок — 1 зубчик, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала варю заварное тесто: довожу молоко с маслом и солью до кипения, убавляю огонь и вмешиваю просеянную муку, пока масса не станет гладкой и однородной. Снимаю с огня, по одному вбиваю яйца, каждый раз тщательно вымешивая до блестящей текстуры, в конце добавляю разрыхлитель. Отсаживаю небольшие кружки на пергамент, выпекаю при 170 °С 15–20 минут до золотистого цвета, прокалываю шпажкой и оставляю остывать в духовке.

Тем временем нарезаю кабачки, грибы и лук-порей мелкими кубиками, обжариваю на раскаленной сковороде с оливковым маслом 4–5 минут. Добавляю листики тимьяна, измельченный чеснок, приправляю солью и перцем, перемешиваю и снимаю с огня. В остывших профитролях делаю надрез сверху и наполняю ароматной начинкой — закуска готова.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить эти профитроли. Первое, что поразило — контраст текстур: хрустящая корочка заварного теста и нежнейшая, почти кремовая начинка внутри. Тимьян и чеснок делают вкус благородным, совсем не похожим на обычные овощные пирожки. Рекомендую выкладывать профитроли на деревянную доску и слегка присыпать свежей зеленью — смотрится как ресторанная подача.

Проверено редакцией
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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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