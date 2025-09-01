Сладкая запеканка, которую обожают дети: завтрак для школьников за 15 минут

Сладкая запеканка, которую обожают дети: завтрак для школьников за 15 минут

Нежная творожная запеканка с грушей — идеальный питательный завтрак для школьников за 15 минут приготовления, который обеспечит ребенка энергией на весь день благодаря сочетанию медленных углеводов, белка и витаминов.

Рецепт: разомните 500 г творога вилкой, добавьте 2 яйца, 3 ст. л. сахара, щепотку ванилина, 2 ст. л. манки и перемешайте. Груши (2 шт.) очистите, нарежьте тонкими дольками. Форму смажьте маслом, выложите половину творожной массы, разложите груши, покройте оставшейся массой. Выпекайте 30–35 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Подавайте со сметаной или медом — эту сладкую запеканку обожают дети и не только!

Ранее стало известно, как приготовить овсяноблин: быстрый завтрак за 5 минут — и никакого чувства голода до обеда.