https://static.news.ru/photo/88adbb26-d603-11e9-bec6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stocktake/Global Look Press

Фармацевтическая компания «Санофи», производящая «Фризиум», в течение месяца подаст заявление на регистрацию лекарства в России, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова.

По её словам, этот препарат уже более 20 лет находится в обращении и поэтому планируется ускоренная регистрация, не предусматривающая повторения клинических исследований, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что первые не зарегистрированные в РФ лекарственные препараты из списка психотропных должны поставить до конца октября. Договор с одним из европейских дистрибьюторов, имеющим разрешительную документацию Евросоюза на работу с подконтрольными препаратами, находится на стадии согласования.

«Фризиум» является психотропным противосудорожным препаратом, необходимым при тяжёлых заболеваниях, в частности, эпилепсии. Средство не зарегистрировано в РФ, его ввоз ограничен и требует оформления большого количества документов. При этом аналогов на российском рынке не существует. По приблизительным оценкам Минздрава, «Фризиум» нужен примерно трём тысячам детей в России.

Как писал News.ru, в июле таможенники задержали в Москве Елену Боголюбову, которая заказала через Интернет не зарегистрированный в России препарат от судорог. Женщина хотела приобрести лекарство для своего 10-летнего сына Михаила, который страдает от болезни Баттена.