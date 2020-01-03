https://static.news.ru/photo/9c09b08e-2fb9-11ea-ae62-fa163e074e61_660.jpg Вероника Скворцова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смерть онколога Андрея Павленко от рака желудка «отозвалась болью в сердцах многих россиян». Его мужественная борьба с тяжёлым недугом помогла тысячам пациентов настроиться на лечение и выздоровление, считает глава Минздрава России Вероника Скворцова.

Активная позиция Андрея Николаевича [Павленко] проявилась в его профессиональной деятельности, масштабной общественной работе, внося вклад в общее дело борьбы с онкологическими заболеваниями. Выражаем соболезнования родным и близким и коллегам Андрея Николаевича, — цитирует чиновницу официальный сайт ведомства.

Павленко умер 5 января 2020 года. Медик больше полутора лет боролся с раком желудка. Об уходе из жизни супруга сообщила его жена Анна Гегечкори.

В начале года покойный признал, что болезнь «оказалась коварнее», и сообщил, что его «жизненный путь завершается». Пару месяцев назад выяснилось, что онкологическое заболевание перешло в неизлечимую стадию, и врач решил попросить людей о помощи своей семье, которая останется без его поддержки.

Он выразил уверенность, что его друзья не оставят его близких в беде, но отметил, что когда его не станет, дополнительная поддержка лишней не будет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ребёнок, которого спасли при пожаре в многоквартирном доме в Санкт-Петербурге, умер в реанимации. Его увезли с места ЧП в критическом состоянии. Врачи прилагали усилия к его спасению, однако им это не удалось.