Скумбрия малосольная — почему это вкусно и как сделать быстро

Простой и проверенный рецепт малосольной скумбрии с ароматными специями и свежей зеленью. Такой способ засолки подчеркнёт вкус рыбы и станет отличной закуской к любому столу.
Ингредиенты
- Скумбрия среднего размера — 3 шт.
- Красный лук — 2 шт.
- Свежий укроп и базилик — по вкусу
- Семена укропа (по желанию)
Для маринада
- Вода — 1 л
- Соль — 4 ст. л.
- Сахар — 2 ст. л.
- Гвоздика — 6 шт.
- Душистый и черный перец горошком
- Семена горчицы
- Семена кориандра
- Лавровый лист
Приготовление
- Сначала приготовьте маринад: вскипятите воду с солью, сахаром, специями и лавровым листом. Остудите до комнатной температуры.
- Очистите скумбрию от внутренностей и нарежьте кусочками примерно по 4 см. Икру и молоки можно оставить для засолки.
- Выложите рыбу слоями в стеклянную банку, чередуя с кольцами красного лука, свежей зеленью и семенами укропа.
- Залейте рыбу остывшим маринадом, накройте крышкой и поставьте в холодильник минимум на 2 дня.
Малосольная скумбрия получается нежной, ароматной и отлично сочетается с отварным картофелем и сливочным маслом. Такой домашний деликатес станет любимой закуской для всей семьи.
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