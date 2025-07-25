Скумбрия малосольная — почему это вкусно и как сделать быстро

Скумбрия малосольная — почему это вкусно и как сделать быстро

Простой и проверенный рецепт малосольной скумбрии с ароматными специями и свежей зеленью. Такой способ засолки подчеркнёт вкус рыбы и станет отличной закуской к любому столу.

Ингредиенты

Скумбрия среднего размера — 3 шт.

Красный лук — 2 шт.

Свежий укроп и базилик — по вкусу

Семена укропа (по желанию)

Для маринада

Вода — 1 л

Соль — 4 ст. л.

Сахар — 2 ст. л.

Гвоздика — 6 шт.

Душистый и черный перец горошком

Семена горчицы

Семена кориандра

Лавровый лист

Приготовление

Сначала приготовьте маринад: вскипятите воду с солью, сахаром, специями и лавровым листом. Остудите до комнатной температуры. Очистите скумбрию от внутренностей и нарежьте кусочками примерно по 4 см. Икру и молоки можно оставить для засолки. Выложите рыбу слоями в стеклянную банку, чередуя с кольцами красного лука, свежей зеленью и семенами укропа. Залейте рыбу остывшим маринадом, накройте крышкой и поставьте в холодильник минимум на 2 дня.

Малосольная скумбрия получается нежной, ароматной и отлично сочетается с отварным картофелем и сливочным маслом. Такой домашний деликатес станет любимой закуской для всей семьи.

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