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25 июля 2025 в 18:15

Скумбрия малосольная — почему это вкусно и как сделать быстро

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Простой и проверенный рецепт малосольной скумбрии с ароматными специями и свежей зеленью. Такой способ засолки подчеркнёт вкус рыбы и станет отличной закуской к любому столу.

Ингредиенты

  • Скумбрия среднего размера — 3 шт.
  • Красный лук — 2 шт.
  • Свежий укроп и базилик — по вкусу
  • Семена укропа (по желанию)

Для маринада

  • Вода — 1 л
  • Соль — 4 ст. л.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Гвоздика — 6 шт.
  • Душистый и черный перец горошком
  • Семена горчицы
  • Семена кориандра
  • Лавровый лист

Приготовление

  1. Сначала приготовьте маринад: вскипятите воду с солью, сахаром, специями и лавровым листом. Остудите до комнатной температуры.
  2. Очистите скумбрию от внутренностей и нарежьте кусочками примерно по 4 см. Икру и молоки можно оставить для засолки.
  3. Выложите рыбу слоями в стеклянную банку, чередуя с кольцами красного лука, свежей зеленью и семенами укропа.
  4. Залейте рыбу остывшим маринадом, накройте крышкой и поставьте в холодильник минимум на 2 дня.

Малосольная скумбрия получается нежной, ароматной и отлично сочетается с отварным картофелем и сливочным маслом. Такой домашний деликатес станет любимой закуской для всей семьи.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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