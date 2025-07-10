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10 июля 2025 в 18:35

Скумбрия без запаха: овощное счастье на сковороде — быстро и вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Люблю рыбу, но не переношу тот запах, что после жарки остается на кухне. Поэтому часто готовлю скумбрию в томатном соусе с овощами — вкусно, просто и аромат нежный.

Ингредиенты: скумбрия — 600 г, морковь — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., болгарский перец — 1 шт., томатная паста — 1 ст.л., вода — 100–150 мл, растительное масло — 1,5 ст.л., соль и черный перец — по вкусу.

Лук нарезаю полукольцами и обжариваю на масле до мягкости, затем добавляю морковь и перец, тушу пару минут. Потом вливаю томатную пасту с водой, солю, перчу и тушу овощи до готовности. Скумбрию очищаю, режу порционно и укладываю в соус, тушу под крышкой еще 7–10 минут. Блюдо готово — ароматное и без рыбного запаха, с овощами в одном сотейнике!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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