Скрылся владелец саратовского пансионата, где старики жили в подвале

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Индивидуальный предприниматель Владимир Букреев, который является организатором пансионата «Мирра» в Саратове, где пожилых постояльцев держали в подвальном помещении, сбежал после решения суда о временном закрытии учреждения. Об этом сообщила региональная прокуратура.

В процессе исполнения решения суда организатор пансионата скрылся. Сейчас проверка продолжается, в ходе проверки будет дана оценка законности деятельности предпринимателя, нахождения граждан в пансионате, имелись ли факты неправомерного завладения их имуществом, — приводит сообщение РИА Новости.

Работу «Мирры» суд приостановил на 30 суток после того, как прокурорская проверка выявила многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

Выяснилось также, что некоторые из 32 живущих там пожилых постояльцев заразились чесоткой. При этом всем им, из-за других болезней, необходимо постоянно находиться под наблюдением врача.

Поводом для прокурорской проверки стала жалоба жительницы Саратова, у которой родственник вернулся из этого заведения с чесоткой. Частный пансионат, организованный Букреевым, находится в помещениях жилого дома в Волжском районе города. В нём, когда туда пришли проверяющие, находились 32 жильца в возрасте от 62 до 93 лет с хроническими заболеваниями. При этом некоторые из них и вовсе жили в подвале.