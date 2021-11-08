Следователи прекратили дело о неуплате налогов против бизнесмена Быкова

Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ), возбуждённое в отношении бизнесмена Анатолия Быкова, прекращено. Фигурант возместил причинённый ущерб. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на официального представителя СУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлию Арбузову.

Уголовное дело в отношении Анатолия Быкова по неуплате налогов прекращено, — сказала она.

Представитель ведомства пояснила, что бизнесмен погасил долг по налогам, составлявший 60 млн рублей, а также задолженность по пеням и штрафу в размере 15 млн рублей.

Налоговая задолженность у Быкова образовалась в результате неуплаты им НДФЛ с 467 млн рублей. Эти средства он получил от трёх организаций в Красноярске в качестве уплаты долга, право требования которого бизнесмену передали две иностранные компании.

В начале сентября 2021 года Свердловский районный суд Красноярска вынес приговор Быкову по делу об организации двойного убийства в 1994 году. Его осудили на 13 лет лишения свободы в колонии общего режима. В октябре стало известно, что против предпринимателя возбудили ещё одно уголовное дело — по статье о подстрекательстве к убийству.