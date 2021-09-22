СКР изучит меры безопасности в пермском вузе до стрельбы

Следователи проверят соответствие установленным требованиям мер безопасности в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) до того, как студент устроил там стрельбу. Соответствующее распоряжение отдал глава СКР Александр Бастрыкин. Он также поручил изучить порядок получения студентом разрешения на оружие, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Во время рабочей поездки в Пермь Бастрыкин побывал на месте преступления, пообщался с работниками вуза, а также провёл оперативное совещание о ходе расследования и запланированных следственных действиях.

Глава СК России дал ряд конкретных указаний <...>. В том числе следователи изучат порядок обеспечения мер безопасности в образовательном учреждении, проверят его на предмет соответствия всем требованиям, установленным действующим законодательством, — сказала Петренко.

Бастрыкин также вручил знак отличия «За службу закону» инспектору ДПС Константину Калинину, который обезвредил пермского стрелка.

Расследование уголовного дела, возбуждённого по факту стрельбы в вузе, проводится следственной группой, в состав которой входят свыше 50 сотрудников СКР. В её составе наиболее опытные следователи, криминалисты и эксперты ведомства.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. Были убиты шесть человек, ещё 43 ранены, в том числе подозреваемый в нападении. Им оказался студент-первокурсник Тимур Бекмансуров. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. В настоящее время юноша находится в больнице, ему ампутировали голень. Медики оценивают состояние Бекмансурова как крайне тяжёлое.

Ранее сообщалось, что в Перми 22 и 23 сентября пройдут похороны жертв стрельбы в вузе. Помощь в их организации оказали местные власти.